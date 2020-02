Volume uienexport neemt seizoensmatig wat af

Zoals gebruikelijk in de tweede fase van het uienseizoen (na de jaarwisseling) topte de export eind januari wat verder af.

In week 5 bedroeg het totale verscheepte volume 18.650 ton, blijkt uit de jongste, voorlopige cijfers van GroentenFruit Huis. Dat is voor die week 6% onder het gemiddelde in de vorige vijf jaren.

De export is in dit uienseizoen tot en met de verslagweek wel aanzienlijke geweest, een totaal van 827.000 ton. Dat is bijna 200.000 ton meer dan in het voorgaande schrale uienjaar en ligt circa 120.000 ton ofwel 17% boven het vijfjarig gemiddelde.

Wegvallen afzet West-Afrika in voorjaar gebruikelijk

De relatieve krimp van de uienexport is hoofdzakelijk het gevolg van de in het voorjaar gebruikelijke wegvallende afzet in West-Afrika. Senegal is in de eerste helft van het uienseizoen alleen al goed geweest voor een vijfde van de totale Nederlandse export. Daar ging in week 5 niets meer heen.

In Afrika waren Ivoorkust en vooral Guinee, Libië en Mauretanië nog wel aan de markt, daarnaast Maleisië (bijna 2700 ton) en Groot-Brittannië (1570 ton).