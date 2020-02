Kyriakides: glyfosaat in graan verwaarloosbaar

Graanmonsters in de Europese Unie bevatten nauwelijks glyfosaat.

Dat meldt Europees Commissaris Stella Kyriakides in antwoord op parlementaire vragen van de de Portugese Europarlementariër Nuno Melo. Melo stelde vragen naar aanleiding van een publicatie op de Amerikaanse nieuwszender CNN, die meldde dat volgens Amerikaans onderzoek in zeker 21 voedingsmiddelen met graan glyfosaat was gevonden.

Geen meetbare sporen van glyfosaat

Kyriakides zegt dat volgens de jongste gegevens bijna 91 % van de tarwemonsters in de EU geen meetbare sporen van glyfosaat bevat. Daar waar wel sporen van de onkruidbestrijder werden aangetroffen (9,1%), waren de gehalten binnen de wettelijke normen. Voor haver geeft de Europese Commissie vergelijkbare cijfers, waarbij het het aantal monsters met residuen van glyfosaat nog lager was (4,9%). In voedingsmiddelen vanuit de VS worden weliswaar sporen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden (in 55,9 % van de geteste voedingswaren), maar niet van glyfosaat, aldus de Europees Commissaris.