Uienafzet in week 2 op 34.170 ton

De afzet van uien kende in week 2 een opleving vergeleken met week 1.

Dit omdat een flinke lading uien in Senegal is aangekomen. In de tweede week van het nieuwe jaar zijn 34.170 ton uien afgezet, waarvan 17.357 ton in Senegal. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Ladingen van boten die voor 15 januari zijn geladen en waarvan de ladingen waren aangegeven, hadden tot 25 januari de tijd om naar Senegal te varen. Op 25 januari sloot de Senegalese grens definitief voor importuien voor seizoen 2019-’20.

Verenigd Koninkrijk neemt minder uien af

Verder neemt het Verenigd Koninkrijk in het nieuwe jaar minder uien af. De gemiddelde weekafzet ligt dit seizoen op 1.680 ton. Dat gemiddelde was vorig seizoen 2.201 ton in dezelfde periode. Redelijk veel uien zijn dit seizoen in het Verenigd Koninkrijk voor de neerslag van het land gehaald, waardoor de vraag naar importuien minder is.

Goede vraag vanuit Brazilië

De totale afzet is mede door een goede vraag vanuit Brazilië aan het begin van het seizoen 762.321 ton. Daarmee ligt de afzet dit seizoen 3% hoger dan twee seizoenen geleden (2017-18: 738.360 ton).