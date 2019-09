Polen neemt flink meer uien af

De afzet uien naar Polen is groter dan voorgaande jaren.

Dit seizoen ontving Polen ruim 2.000 ton uien, blijkt uit de laatste voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Dat is 40% meer dan vorig jaar in dezelfde periode. En vergeleken met seizoen 2017-’18 is dit seizoen 22% meer afgenomen door Polen.

Lees verder onder de grafiek.

Afzet bijna 22.000 ton

In afzetweek 33 zijn bijna 22.000 ton uien uitgevoerd. De belangrijkste afnemer was Brazilië met 4.647 ton. Hoewel Senegal afgelopen vrijdag pas officieel de grens opende voor importuien werden er in week 33 al 2.674 ton uien afgezet. Nu de grens is geopend kan de uitvoer van uien naar Senegal met grotere volumes gaan lopen. Verder zijn Ivoorkust, Guinee en Groot-Brittannië belangrijke afnemers medio augustus. Groot-Brittannië heeft dit seizoen met 11.828 ton minder afgenomen dan de voorgaande 2 seizoenen tot en met week 33. Toen nam het land respectievelijk 16.574 ton (2018) en 14.601 ton (2017) uien af.

7% minder dan 5-jarig gemiddelde

De gemiddelde afzet van uien ligt dit seizoen met 102.997 ton 7% onder het 5-jarig gemiddelde van 110.911 ton. Met name de voorgaande twee seizoenen ligt de afzet hoger dan in de daarvoor liggende jaren tot en met week 33.