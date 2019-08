UIKC: druppelirrigatie kan uienteelt redden

Druppelirrigatie kan uientelers wapenen tegen lage opbrengsten door droogte en wateroverlast.

Druppelirrigatie moet een serieuze overweging zijn voor uientelers die de laatste jaren kampen met lage uienopbrengsten, maar toch uien wil blijven telen. Dat zegt Luc Remijn van het Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC) op de landelijke uiendag, donderdag in Colijnsplaat.

Peilgestuurde drainage

“Er komt veel op de uienteler af. Iedereen merkt de gevolgen van het veranderende klimaat door de grotere druk van plagen en problemen met droogte. En wateroverlast moeten we ook niet vergeten, dat kan ook maar zo weer voorkomen. Je moet je daartegen wapenen. Een systeem met peilgestuurde drainage is het mooiste.”

Ui beter bestand tegen trips

Het UIKC investeerde afgelopen winter zelf in een bassin voor wateropslag met druppelirrigatie en beregening, nadat de uienproeven vorig jaar op een drama uitliepen door de droogte. Het verschil is nu duidelijk te zien. “Natuurlijk is het veel werk, druppelirrigatie. En het kost zo € 1.200 per hectare. Het is niet zomaar iets, maar het is absoluut een optie. Je kunt als teler zelf de slangen met gps over het zaad leggen, onder de grond. Bijkomend voordeel is dat zo’n goed gegroeide ui beter bestand is tegen de plaag trips. Dan sla je 2 vliegen in één klap.”

Volgend jaar wil UIKC de proef uitbreiden van veldjes naar hectares.

Lees verder onder de foto

De druppelirrigatieproef op de Rusthoeve is een succes. - Foto: Anton Dingemanse

Gewasbeschermingsmiddelen

Naast klimaatverandering hebben uientelers ook te kampen met het veranderende gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Zo verdwijnt fipronil, weer een flinke uitdaging. Tegen trips zijn verschillende middelen in onderzoek. “Als middelen worden toegelaten, wil je ze ook kunnen toepassen. Driftreductie is vaak de eis. Er komt veel op de uienteler af, maar de teelt verdwijnt niet uit Zeeland.”