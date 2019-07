GroentenFruit Huis: geen signalen witwaspraktijken

Het GroentenFruit Huis laat in een verklaring aan zijn leden weten dat tot op heden geen signalen zijn ontvangen over witwaspraktijken.

Het GroentenFruit Huis reageert hiermee op het persbericht van het OM over de vatbaarheid van de aardappel- en uienhandel voor witwaspraktijken. In de afgelopen week heeft de Dienst Landelijke Recherche en Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) onderzoekingen gedaan bij 3 exportbedrijven in de uien- en aardappelhandel vanwege verdenkingen van witwaspraktijken. Volgens het OM hebben de handelaren ‘boodschappentassen vol’ contant geld aangenomen, voor de handel met landen in West-Afrika.

Anders zaken doen met Afrika

Wie echter spreekt met mensen uit de uienhandel, leert dat zaken doen met bepaalde West-Afrikaanse landen op een andere manier gebeurt dan we in Nederland gewend zijn. Mauritanië is hiervan een veel genoemd voorbeeld. Nederland verscheept hier – onder andere – veel uien naartoe.

Anders, niet per se illegaal

Het GroentenFruit Huis onderschrijft na gesprekken met enkele leden dat contante betalingen het in een aantal Afrikaanse landen betalingen heel gebruikelijk zijn. Buitenlandse valuta zijn maar matig beschikbaar, wat bancaire betalingen nauwelijks mogelijk maakt. De handelsmethode is dus anders, maar daarmee niet per se illegaal.

De vereniging GroentenFruit Huis telt bijna 320 leden, waaronder handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezig houden met de afzet van groente en fruit. “Wij staan voor eerlijke handel en eerlijke prijzen. Zover bekend handelen onze leden naar eer en geweten.”