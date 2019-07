Goes start eerste notering plantuien met € 22

De telersbeurs in Goes start de eerste af-landnotering plantuien met € 19 tot € 22 per 100 kilo voor seizoen 2019-’20.

De meeste zaken worden gedaan op € 20. De prijs ligt vooral aan het moment van levering. De prijs voor plantuien die op korte termijn worden geleverd, ligt rond € 22. Als volgende week pas wordt gerooid, ligt de prijs op € 19. Voor plantuien lag de eerste notering vorig jaar op € 17 tot € 19 per 100 kilo. Hectareprijzen worden niet meer zoveel gehanteerd. De handel wil liever kilo’s kopen, omdat daar minder risico aan zit mochten de kilo’s tegenvallen. De vraag naar plantuien af land is goed en best wel in balans met het aanbod. De winterplantuien zijn geoogst en al weg. Hoewel meer plantuien zijn gepoot, is nog niet al het product rijp genoeg om te rooien.