Gele roest dit jaar lastig te bestrijden

Gele roest is dit jaar moeilijk te bestrijden. Dat constateert Synenta Crop Protection.

Percelen die aanvankelijk schoon waren lopen nu toch onder de gele roest, waardoor telers soms teleurgesteld zijn in het middel dat ze hebben gespoten. Dat percelen die schoon leken nu toch onder de roest lopen is verklaarbaar, aldus de middelenfabrikant.

Weersomstandigheden

Gele roest overwintert op opslagplanten en kan zich al bij vrij lage temperaturen ontwikkelen. Infectie kan al bij 3 ⁰C bij een bladnatperiode van 3 tot 8 uur. De incubatietijd, dus de tijd tussen infectie en het zichtbaar worden van de aantasting in het blad, is vrij kort: ongeveer 7-10 dagen. De verspreiding is optimaal bij temperaturen tussen 10 en 15 ⁰C. Dat is precies het weer dat we de afgelopen tijd hebben gehad, vandaar de grote roestdruk.

Myceliumgroei

Vaak is het middel na een infectie gespoten. Het toegepaste middel doodt het mycelium in het blad nog wel en er vormen zich geen sporenhoopjes op het blad. Maar door de myceliumgroei is het blad binnenin al fors beschadigd, waardoor bladweefsel afsterft en het blad alsnog geel verkleurt. In veel gevallen was het interval tussen de T1 en T2-bespuiting te lang, en kon onbeschermd blad geínfecteerd worden. Bij ideale omstandigheden voor gele roest, zoals dit voorjaar, zijn 2 bespuitingen niet altijd voldoende om het gewas schoon te houden.