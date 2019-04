Uienexport medio maart helft van normaal volume

De Nederlandse uienexport kwam tot en met week 11 ofwel medio maart, uit op een voorlopig totaal van 690.000 ton.

Dat blijkt uit de jongste, bijgewerkte cijfers van GroentenFruit Huis. In de week van rapportage beliep de uitvoer 8.650 ton. Dat is iets meer dan de helft van de in deze periode gebruikelijke exportvolumes. Het verhaal is onderhand bekend: er zijn dit uienseizoen veel minder uien voor de export beschikbaar dan in voorgaande seizoenen en in de eerste helft, de periode van begin juli tot de jaarwisseling, is de uitvoer op vrij normaal volume geweest. Vanaf februari gaat er per week echter nog geen 10.000 ton meer naar het buitenland.

Exportjaar eindigt vroeger dan normaal

Een grove schatting leert dat er vanaf nu nog hooguit 80.000 ton resteert voor verkoop aan buitenlandse afnemers. Dat is erg weinig. Wat de Nederlandse uien betreft eindigt het exportjaar veel vroeger dan normaal, bij het huidige exporttempo een maand. In de laatste week waarover GroentenFruit Huis gegevens biedt waren Duitsland en Groot-Brittannië de voornaamste bestemmingen, beide goed voor 1.350 ton. Ook gingen er serieuze hoeveelheden naar Mauretanië (1.000 ton) en Israël (840 ton).