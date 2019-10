Relatief veel uien nog vast in de grond

Nog relatief veel uien staan ongerooid in het veld, vooral in Noord-Holland en Limburg. Het oogstrisico neemt na 1 oktober toe. Dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit.

Maar ook in andere noordelijke provincies staan nog best veel uien vast, zegt Jaap Jonker van De Groot en Slot. Tezamen zo 1.500 hectare. “In Noord-Holland staat ongeveer de helft nog in de grond”, weet Jonker. “Echt bijzonder.” Het is wenselijk om uien voor 1 oktober binnen te hebben. “De dagen worden korter, dus is het steeds moeilijker om de uien droog te rooien en laden. We hebben prachtige weken gehad voor de oogst. Je moet uien pakken als het kan.”

In Noord-Holland (foto uit Middenmeer) staan nog honderden hectares uien vast in oktober. - Foto: Wendy Hilhorst

Verschillende oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor de ongerooide uienpercelen. Het gewas is nog niet oogstrijp, telers hadden andere (oogst)prioriteiten of ze wensen nog een paar kilo extra. Maar vanuit het oogpunt van kwaliteit, kan Jonker er eigenlijk niet bij. “Ik weet niet wat mensen beweegt om zo lang te wachten.”

Uien kunnen veel hebben, als ze maar intact zijn

In Limburg was de grond soms te hard om te rooien. Daar kan de regen juist soelaas bieden. Uien die vast staan, lopen meer risico op problemen dan uien die in het zwad liggen. Eenmaal gerooid, drogen ze makkelijker.

‘Nagroei is dit jaar anders’

Paul Hooijman van adviesbureau Delphy ziet ook veel uienpercelen waar de oogst nog moet beginnen, zoals in de Haarlemmermeer. “Die percelen zijn later; later gezaaid en vertraging door het weer”, verklaart hij. “En de nagroei is dit jaar anders, ook bij aardappelen. De gewassen rijpen niet makkelijk af. Ja, het wordt nu wel laat.” Zorgen maakt hij zich niet direct. “Uien kunnen veel hebben, als ze maar intact zijn. Misschien dat de kleur er wat afgaat. Oppassen dat ze niet kaalvallen bij de oogst en goed drogen na het inschuren, eventueel met kachel op 20 graden.”