Uienexport weer in de lift

De uienexport is in de tweede week van het nieuwe jaar weer opgekrabbeld van krap 5.000 ton in week 1 naar 8.903 ton.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Groot-Brittannië was de grootste afnemer in de tweede week van 2019, met een invoer van 1.570 ton Nederlandse uien. De tweede plek is voor Guinee met 1.177 ton. Dan is er een groot gat naar de nummer 3, Ivoorkust. Daar ging 506 ton uien vanuit Nederland naartoe.

Dit seizoen is 589.351 ton uien geëxporteerd uit Nederland. Fors minder dan vorig seizoen (738.360), toen de uienproductie veel groter was. De uitvoer is ook lager dan in 2016-‘17, toen in dezelfde afzetperiode 645.278 ton was uitgevoerd.

Laag productieniveau door droogte

De lage uitvoer van dit seizoen houdt rechtstreeks verband met de lage productie door de droogte in 2018. Het relatief hoge prijsniveau maakt de handel bovendien voorzichtig met inkopen.

Senegal kocht meeste uien

Senegal kocht veruit de meeste uien: 125.884 ton tot en met week 2, met een topweek van bijna 13.000 ton eind november 2018. Dat is door het quotum teruggelopen, maar het land was toch nog goed voor 435 ton in de tweede week van 2019.