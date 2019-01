Aardappelverwerking omlaag in december

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft bijna 12% minder aardappelen verwerkt in december 2018 dan een jaar eerder in dezelfde maand.

Er is 275.800 ton aardappelen verwerkt, waarvan 32,5% bestond uit importaardappelen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de brancheorganisatie Akkerbouw. De laatste keer dat de verwerking rond dit niveau zat, was in de zomer van 2015. Toen werd in de maanden juli en augustus respectievelijk 222.500 ton en 373.600 ton aardappelen verwerkt.

Industrie doet het rustig aan

De maand december is altijd een rustige verwerkingsmaand in verband met de verschillende feestdagen. Dit seizoen kwam erbij dat het aanbod fritesgeschikte aardappelen op de vrije markt eind november / begin december erg dun was. Daarnaast wilde de industrie de rust bewaren op de aardappelmarkt om de prijsstijging te temperen. Hierdoor werden er niet veel aardappelen aangekocht om te verwerken in de laatste maand van 2018. Verschillende fabrieken waren tussen kerst en de jaarwisseling dan ook gesloten.

Mindere partijen geruimd

Vergeleken met de verwerkingsmaand november 2018 hebben fabrieken bijna 18% minder aardappelen verwerkt. Er werden in november veel mindere partijen aardappelen geruimd.

Dit seizoen zijn tot en met december 1,9 miljoen ton aardappelen verwerkt. Dat is 1,1% minder dan vorig seizoen in dezelfde periode.