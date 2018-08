NEPG luidt de noodklok over aardappelopbrengst

Volgens de NEPG gaan opbrengst en kwaliteit van aardappeloogsten in West-Europa fors tegenvallen.

Het is overduidelijk dat de opbrengsten van de komende aardappeloogst in de 5 belangrijkste West-Europese aardappellanden (Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië) zwaar zullen tegenvallen. Ook de kwaliteitsproblemen zullen een grote uitdaging vormen, meldt Northwestern European Potato Growers (NEPG).

Ook pootgoedopbrengsten vallen tegen

De NEPG ziet graag een algemeen pan-Noordwestelijke Europese benadering en stelt de COPA Aardappelwerkgroep van de EU voor om besprekingen aan te gaan met de European Potato Traders Association (Europatat) en European Processors’ Association (EUPPA). Ook pootgoedopbrengsten vallen vies tegen, wat een pan-Europees probleem is.

In heel West-Europa hebben aardappelen zwaar te lijden gehad onder de aanhoudende droogte. - Foto Michel Velderman

Gecontracteerde volumes kunnen niet worden geleverd

Volgens de NEPG is zo’n 70% van de consumptieaardappelen in de NEPG-landen gecontracteerd, voornamelijk bij de verwerkende industrie. Veel telers melden dat het gecontracteerde nettovolume niet haalbaar is om te leveren. De vraag is hoe kopers hiermee zullen omgaan.

Vrije aardappelen schaars

Vrije aardappelen zullen dit seizoen schaars zijn in de NEPG-landen. De Britse boerenvakbond NFU is dan ook in gesprek met verwerkers en verpakkers hoe om te gaan met gecontracteerde volumes en kwaliteit. In België, Frankrijk en Duitsland zijn boerenvakbonden ook in overleg met afnemers.

Hoge kosten voor beregening

In Noordwest-Europa kan maar de helft van het aardappelareaal worden beregend, en ondanks hoge beregeningskosten zijn waar mogelijk telers dag en nacht in de weer om de aardappelen water te geven. Beregenen kost minimaal € 300 per hectare als water relatief dichtbij uit een put kan worden betrokken. Als een put verder weg ligt, kunnen de kosten 2 maal zo hoog uitkomen.

In Noordwest-Europa kan maar de helft van het aardappelareaal worden beregend, en ondanks hoge beregeningskosten zijn waar mogelijk telers dag en nacht in de weer om de aardappelen water te geven. - Foto: Hans Prinsen

Echter hebben bepaalde regio’s in alle landen vanuit de overheid beperkingen opgelegd gekregen voor het waterverbruik. Beregende percelen hebben nog steeds groeipotentieel, maar voor veel niet-beregende percelen kwam de regen van afgelopen dagen te laat.

Meer meldingen doorwas

Na de laatste regenbuien nemen langzaamaan meldingen van doorwas toe. Daarbij hebben aardappelen een vrij hoog drogestofgehalte; in combinatie met extreem droge grond tijdens het oogsten is het risico op rooischade groot.

Proefrooiingen laten grote verschillen tussen beregende en niet-beregende percelen zien. Aardappelopbrengsten in Frankrijk verschillen zo’n 13 ton. Experts verwachten dan ook 15% tot 25% minder aardappelen vergeleken met het meerjarig gemiddelde. Ook valt de grofte van de aardappelen daar erg tegen. De bruto-opbrengsten per hectare vallen dan ook flink lager uit in de verschillende NEPG-landen. Dit zal voor telers in combinatie met de kwaliteitsproblemen een tegenslag zijn in de netto uitbetaalde kilo’s per hectare.