Aardappelen groeien niet hard meer

De aardappelen groeien nog wel, maar het is en blijft een uitzonderlijk jaar. De gemiddelde opbrengst van de hoofdoogst van aardappelen blijft met 46 ton per hectare in week 34 kleiner dan andere jaren. Dat blijkt uit een recente proefrooiing door Aviko Potato.

“We weten dat het een extreem seizoen is dat blijven we in de cijfers terug zien”, zegt Wiert Wiertsema agronoom van Aviko Potato.

Het percentage 50 millimeter opwaarts stijgt in week 34 naar 78. Daarmee ligt het percentage in week 34 onder dat van 2014 en 2017. Het onderwatergewicht (owg) zakt deze proefrooiing naar 392 gram. Dat is slechts 2 gram lager dan een week eerder. Nog steeds ligt het owg op een hoog niveau voor de tijd van het jaar.

‘Nagroei zal niet groot zijn’

De aardappelen van aardappelhandelshuis Van der Linde in Emmeloord groeien niet hard meer. Uit de laatste proefrooiing in week 35 blijkt dat de gemiddelde bruto-opbrengst van Innovators uitkomt op 51,9 ton per hectare. Daarmee stijgt de bruto-hectareopbrengst slechts 1,7 ton vergeleken met de voorgaande week. Het gemiddelde onderwatergewicht stabiliseert in week 35 op 404 gram. “Het onderwatergewicht is stabiel, dat zien we vaker als een gewas zo goed als uitgegroeid is”, zegt Eric van der Linde. Een van de vijf proefvelden is in week 34 doodgespoten. Van der Linde: “In een normaal jaar gaan we door tot week 36 of 37. Maar het gewas is vroeg afrijpend. De verwachting is dat er niet veel nagroei meer komt.” Ruim 85% van de Innovators heeft in week 35 een grofte van boven 50 millimeter.