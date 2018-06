Export consumptie-aardappelen stabiel

De export van consumptie-aardappelen consolideerde in mei op een niveau van net boven de 80.000 ton.

Dat blijkt uit de exportstatistieken die de Nederlandse Aardappel Organisatie NAO heeft gepubliceerd.

Vorig jaar 70.000 ton

In vergelijking met vorig jaar werden iets meer aardappelen uitgevoerd. Toen bleef de teller in mei steken op iets meer dan 70.000 ton. Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat er vorige maand meer aardappelen naar de zuiderburen gingen.

België als bestemming

Meer dan de helft van de uitgevoerde aardappelen had in mei België als bestemming. Andere grote afnemers waren Duitsland en Afrika, met elk bijna 10.000 ton. In Afrika gingen de meeste aardappelen naar Mauritanië en Ivoorkust.