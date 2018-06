Bladschimmels gevonden in suikerbieten

De eerste aantastingen van cercospora en stemphylium zijn gevonden in de suikerbietenteelt van 2018.

Coöperatie Cosun heeft de aantastingen gemeld. Op de Noordelijke lichte grond, in Limburg en in Oost-Brabant zijn de bladschimmels gevonden. Voor deze gebieden geldt een waarschuwing. Telers worden aangespoord om het gewas te controleren op bladschimmels. De te gebruiken fungicide is afhankelijk van de gevonden aantasting.

Resistentie van cercospora

Cercospora bestrijden is niet eenvoudig, schetst bieteninstituut IRS. Dat komt door de resistentie die de schimmel kan ontwikkelen tegen de actieve stoffen in middelen, zoals strobilurines en triazolen. Dat maakt vroegtijdige beheersing – maar pas als er vlekjes zijn, niet eerder – en blijvend controleren van groot belang.

Aantasting van cercospora op bietenblad. - Foto: Koos Groenewold

Suikerbieten groeien goed

Over het algemeen groeien de bieten erg goed, ziet de agrarische dienst van Suiker Unie. De meeste percelen zijn volledig gesloten. Het is overal droog, maar daar lijden de bieten meestal niet onder. Daar waar de structuur matig of slecht is, verkleurt het gewas wat. In het Zuidoostelijk zandgebied worden bieten volop beregend.

Rhizoctonia

Afwijkingen in de groei worden onder de huidige omstandigheden snel zichtbaar. Op een perceel met slechte structuur in het Zuidwesten en percelen met met een lage pH is rhizoctonia aangetroffen.