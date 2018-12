Topman weg bij aardappelverwerker Aviko

De topman van Aviko Piet Hein Merckens vertrekt bij de aardappelverwerker.

Volgens voedingsbedrijf Cosun, eigenaar van Aviko, is er verschil van inzicht over het te voeren beleid.

Aviko maakt een roerige tijd door. De aardappelverwerker beëindigde in november de samenwerking met het Chinese bedrijf Snow Valley. Begin november maakte Cosun bekend dat Aviko de aardappelproductenfabriek in het Zuid-Duitse Oberdolling sluit. Die activiteiten zijn verliesgevend en er is geen zicht op verbetering.

Piet Hein Merckens - Foto: Koos Groenewold

Cosun stelde Merckens in 2014 aan als CEO bij Aviko om de groeiplannen verder uit te werken. Merckens treedt terug per 1 januari 2019. Hij zal nog een aantal projecten afronden en een soepele overdracht van verantwoordelijkheden voorbereiden, meldt Cosun.

Hij is ook voorzitter van Vavi, de vereniging van aardappelverwerkers. Voor 2014 werkte Merckens bij Wessanen, Douwe Egberts/Sara Lee en Procter & Gamble.