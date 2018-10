LTO: uitbraak bruinrot teleurstellend

Peter Berghuis, voorzitter van de LTO-werkgroep Pootaardappelen, noemt de nieuwe vondst van bruinrot teleurstellend.

“Of dit een ernstige uitbraak wordt, hangt af van de resultaten van het vervolgonderzoek door de NVWA. Als de uitbraak beperkt blijft tot wat nu bekend is, dan valt het voor de sector mee.”

Afnemers niet ongerust

Volgens directeur Gerard Backx van pootgoedhandelshuis HZPC stellen afnemers van Nederlands pootgoed vragen over bruinrot. “Maar ze zijn niet ongerust. Ze weten dat Nederland een zeer goed systeem heeft om bruinrot op te sporen en verspreiding tegen te gaan. Ik merk dat pootgoedtelers wel ongerust zijn. Hoe kan een besmetting zo ineens weer opduiken, ook op een geheel gesloten bedrijf dat niet langs een watergang ligt?”

De NVWA vermoedt dat in juli 2015 met bruinrot besmet water uit het Reitdiep in Groningen tijdens een storm op een pootgoedperceel is gewaaid en heeft geleid tot de uitbraken van de laatste 3 jaar. In 2016 vond de NVWA 4 besmettingen en vorig jaar was dat er 1. Begin dit jaar was de laatste vondst tot nu toe. Nederland was van 2012 tot en met 2015 vrij van bruinrot.

Droge zomer

Backx vraagt zich af of de droge zomer van dit jaar mogelijk een rol speelt bij de jongste vondst. “Er is deze zomer veel oppervlaktewater door de Nederlandse watergangen verplaatst en er is veel beregend met oppervlaktewater. Door verneveling kan oppervlaktewater op een nabij gelegen pootgoedperceel terecht zijn gekomen.”

In Nederland mogen pootaardappelen nergens worden beregend of bespoten met oppervlaktewater. Dit verbod geldt ook voor consumptie-, zetmeelaardappelen en tomaten in door de NVWA aangewezen gebieden waar de bruinrotbacterie in het oppervlaktewater kan zitten.