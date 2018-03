Mest gekorreld afzetten is goedkoopst

De dikke fractie van vleesvarkensmest als korrels afzetten is de economisch gunstigste methode om van het fosfaatoverschot in de varkenssector af te komen. Dat blijkt uit een calculatie van Wageningen UR.

Uit de analyse blijkt dat korrelen van de dikke fractie of het volledig korrelen van ruwe mest het voordeligst is om het mestoverschot weg te werken. De mest scheiden en composteren van de dikke fractie is duurder. Dat komt door de hogere transportkosten en lagere opbrengsten van het eindproduct. Een deel van het fosfaatoverschot wegwerken door minder fosfor in het voer te doen is economisch ook niet aantrekkelijk. Ook het BioEcoSIM-proces is economisch oninteressant als gevolg van hoge verweringskosten en lagere opbrengsten van het eindproduct.

Sector tot € 19 miljoen minder kwijt

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste afzetoptie varieert volgens de onderzoekers tussen € 11 en € 19 miljoen netto, voor de hele vleesvarkenssector. Hierbij is gekeken naar kosten en mogelijke opbrengsten. De variatie van het verschil heeft te maken met de opbrengstverschillen van het eindproduct. De waarde van de korrels hangt af van de mineralensamenstelling. Voor individuele bedrijven kunnen de uitkomsten anders zijn, schrijven de onderzoekers.

Voor 13,2 miljoen kilo fosfaat van vleesvarkens is geen afzetruimte in Nederland.