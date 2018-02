Nieuwe editie ‘het beste idee van varkensland’

Evenement ‘het beste idee van varkensland’ krijgt een vervolg in 2018. Het indienen van creatieve ideeën is mogelijk tot 9 april. De finale is op woensdagavond 16 mei.

In de varkenshouderij groeit de kennisbehoefte en noodzaak om kennis te delen. Vandaar dat er een derde editie komt van het evenement, schrijven de initiatiefnemers, waaronder een collectief van varkensartsen. Foto: het beste idee van varkensland Winnaar 2017: beslisboom euthanasie De editie van 2017 is gewonnen door Annette van der Aa. Zij ontwikkelde een beslisboom voor euthanasie in de varkenshouderij. De beslisboom reikt handvatten aan varkenshouders en medewerkers om met ondersteuning van hun dierenarts een afgewogen keuzes te maken bij het euthanaseren van varkens. De beste ideeën krijgen hulp bij de uitwerking ervan.