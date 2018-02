Meer biggen, minder vleesvarkens de grens over

De export van Nederlandse biggen bleef in 2017 met 6,625 miljoen dieren op een hoog niveau.

De uitvoer steeg met 3% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit I&R-gegevens, gepubliceerd door Vee&Logistiek Nederland.

Duitsland blijft met 4,48 miljoen biggen de grootste afnemer en is goed voor 68% van de uitvoer. België volgt met 912.865 biggen, wat een stijging is van 10% ten opzichte van 2016.

Spanje werd derde afzetland

Een opvallende ontwikkeling is de stijging van de export naar Spanje en Slovenië. Met een stijging van 65% naar 316.855 biggen ontwikkelde Spanje zich afgelopen jaar naar derde afzetland. De afzet naar Slovenië verdubbelde naar 42.643 dieren. Voor Slovenië geldt dat de eigen varkenshouderij sinds 2008 achteruitholt. In 2008 telde het land nog 432.010 varkens, in 2016 waren dat er nog maar 265.740. En dat terwijl in Slovenië juist veel varkensvlees wordt geconsumeerd.

Bij vleesvarkens staat met name de afzet naar Duitsland onder druk

Grote dalers zijn Polen en Hongarije, beide landen waar sterk op de eigen varkensvleesproductie wordt ingestoken. Polen nam afgelopen jaar 197.486 biggen af, ruim een derde minder dan de 308.187 van een jaar eerder. Hongarije laat een soortelijke daling zien, van 317.685 naar 196.558 biggen.

Tegenover de toename van de biggenexport staat een daling van het aantal vleesvarkens. Met 2,7 miljoen varkens kwam de daling neer op 12,5%. Met name de afzet naar Duitsland staat onder druk, er werden krap 380.000 minder varkens naar de oosterburen vervoerd.