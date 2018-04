FrieslandCampina investeert € 100 miljoen in Chinese markt

FrieslandCampina investeert € 100 miljoen om zijn goede positie op de Chinese markt te behouden en verder uit te bouwen.

Dat zei CEO Hein Schumacher in Beijing.

Groei Chinese markt

De investeringen zijn gepland om de productie van Friso op te schalen en de verkoopkanalen te versterken en uit te breiden. Friso is het merk van zuigelingenvoeding van FrieslandCampina in China. De verkoop moet met name worden uitgebreid naar kleinere Chinese steden. 50% van de toekomstige groei moet uit die steden komen, zo verwacht het bedrijf. FrieslandCampina verwacht ook een continue groei van de Chinese markt en zal ook in de toekomst daarin blijven investeren.

Catering

Daarnaast zal er aandacht zijn voor de cateringsector. Melk speelt een steeds grotere rol in de koffie- en thee-industrie en dat biedt ook groeikansen voor de Nederlandse zuivelreus.