DFA: Europa schuld aan zuivelcrisis

De Amerikaanse zuivelsector verkeert in crisis. Het vierde achtereenvolgende jaar van slechte prijzen zorgt voor veel stoppende melkveehouders. De coöperatie Dairy Farmers of America (DFA) wijst naar Europa als hoofdschuldige.

De enorme opslag van melkpoeder in de EU heeft de wereldmarktprijs voor zuivel verpest en is de belangrijkste reden voor lage inkomens voor Amerikaanse melkveehouders. Dat stelt John Wilson, vicepresident van Dairy Farmers of America, de grootste zuivelcoöperatie van de VS.

“Het is onze mening dat de grote hoeveelheid opgeslagen melkpoeder in Europa als een wolk boven de wereldmarkt hangt. De prijzen voor boter zijn nog goed, maar die voor melkpoeder zijn echt slecht”, aldus de chief fluid marketing officer van DFA. “Het gevolg is dat wij niet kunnen exporteren voor een prijs die we graag zouden willen, en die nodig is om onze eigen leveranciers een goed inkomen te bieden.”

Einde quotering geeft druk op zuivelmarkt

Wilson wijt de zware marktomstandigheden aan het einde van het zuivelquotum binnen de EU en de gelijktijdige problemen van Brussel met Moskou. “Nadat er geen kaas meer naar Rusland mocht, is die melk verpoederd.” Een andere oorzaak is de Canadese aanpassing van zijn marktordening waardoor het moeilijker is voor Amerikanen om melkpoeder aan hun noorderbuur te verkopen.

“Het zijn zware tijden”, zegt Wilson op een Noord-Amerikaans zuivelcongres. “Er zijn nogal wat melkveehouders die hun bedrijf sluiten. Ze gaan niet per se allemaal failliet. Sommigen zijn gewoon klaar om met pensioen te gaan. Omdat ze geen verbetering van de melkprijs verwachten die voldoende is om te blijven doorboeren.” Vooral in het Middenwesten vallen harde klappen.

Amerikaanse zuivel remde groei te laat

In Amerikaanse media klinkt ook kritiek van melkveehouders op de eigen coöperaties. Afnemers als DFA hadden eerder kunnen proberen om de groei van de eigen melkproductie te temperen. Maar volgens Wilson is die toename binnen de VS niet buitensporig geweest. “Bovendien groeit onze binnenlandse vraag nog elk jaar.”