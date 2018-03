Motie verplichte weidegang opnieuw verworpen

De Tweede Kamer blijft bij het standpunt dat weidegang niet wettelijk verplicht moet worden gesteld.

Een motie van SP en GroenLinks, die vraagt om een wettelijke regeling te maken als de sector zijn eigen doelstelling van 80% weidende koeien in 2020 niet haalt, haalde geen meerderheid. D66 stemde tegen de motie, en houdt zich aan de afspraken in het regeerakkoord.

D66 stemde in het verleden wel eens voor wettelijke verplichting van weidegang. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zegt nu dat hij inzet op het sectorplan, maar als dat niet gehaald wordt, dat er dan regelgeving moet komen. Minister Carola Schouten van landbouw benadrukt dat ze vast houdt aan het convenant weidegang en niet over wil gaan tot regelgeving.

Meer moties dierwelzijn verworpen

De Kamer blijkt weinig beweging te krijgen in het kabinetsbeleid op het gebied van dierenwelzijn. Vrijwel alle moties werden verworpen. De Tweede Kamer stemde ook niet in met een motie van GroenLinks die de minister vraagt om alsnog in gesprek te gaan met Nepluvi om te komen tot een nationaal plan voor veetransporten bij extreme temperaturen, of om veetransporten bij temperaturen boven de 35 graden te verbieden. Ook het voorstel van Rik Grashoff (GroenLinks) en Frank Futselaar (SP) om komende zomer te komen met een einddatum voor het couperen van varkensstaarten haalde geen meerderheid.