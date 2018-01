Vreugdenhil verlaagt prijs, Hochwald stabiel

Leveranciers van Vreugdenhil Dairy Foods ontvangen over december een melkprijs van € 41,05 per 100 kilo. Collega’s bij Hochwald Foods ontvangen opnieuw € 40,50 per 100 kilo.

Deze prijzen gelden bij een jaarleverantie van 800.000 kilo en na aftrek van 23 cent voor ZuivelNL. Vreugdenhil verlaagde met € 1,45 ten opzichte van de drie eerdere maanden. Hochwald hield de prijs gedurende de laatste drie maanden van 2017 stabiel. Over heel 2017 betaalt Vreugdenhil bij 800.000 kilo een ‘kale’ melkprijs uit van € 37,47. Bij 1,1 miljoen kilo (+28 cent) en maximale toeslagen is dat € 39,85. Hochwald betaalt een ‘kale’ melkprijs van € 36,85 per 100 kilo en een maximale prijs bij 1,1 miljoen kilo (+20 cent) en alle toeslagen van € 39,15.