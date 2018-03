W.N. Kramer importeert Italiaanse ecoploeg

Mechanisatiebedrijf W.N. Kramer uit Burgerbrug gaat de Eco-ploeg van de Italiaanse fabrikant Emmegiemme importeren. Kramer is ook importeur van het Italiaanse ploegenmerk Ermo.

De Emmegiemme Eco Aratro, die in Nederland de Kramer Eco ploeg heet, is er in diverse uitvoeringen. Als enkelvoudige rondgaande mechanische ploeg, maar ook als wentelploeg om zowel in de voor als ‘on land’ te rijden. De wentelploeg is te krijgen met 6 tot 10 scharen en met een mechanische breedteverstelling tot 20 centimeter per schaar. De werkdiepte is te variëren van 12 tot 25 centimeter. De hydraulisch in de breedte verstelbare variant is er als 6- en 9-schaar. Een versie met 7+1 scharen is verstelbaar van 2 meter tot 3,6 meter breedte.

Een 7+1-schaar kost met stro-inlegger, dubbel dieptewiel en mechanische breedteverstelling (290 tot 320 cm) € 18.750 ex BTW. Optie is de hydraulische breedteverstelling voor € 3.000.