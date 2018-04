Ministerie: ingang verbod asbestdaken blijft 2024

Uitstel van het in 2012 aangekondigde verbod op asbestdaken is niet aan de orde. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het verbod moet ingaan in 2024. Daarvoor moeten de Wet milieubeheer en het Asbestverwijderingsbesluit nog worden aangepast.

Verbod op asbestdaken

De Tweede Kamer heeft afgelopen maand gesproken over de vordering van de verwijdering van asbestdaken. Dat gaat niet snel genoeg om in 2024 alle asbestdaken verwijderd te hebben. Het ministerie zoekt naar mogelijkheden om de verwijdering van asbestdaken te versnellen.

De reden voor het verbod op asbestdaken is dat asbest na verloop van tijd verweert en daardoor meer risico’s oplevert voor de gezondheid.

10 miljoen vierkante meter per jaar

Voor de verwijdering van asbestdaken is een subsidieregeling opgezet, waarvoor dit jaar € 17,5 miljoen beschikbaar is. Vorig jaar trok het kabinet daarvoor € 26,2 miljoen uit, wat resulteerde in de sanering van 5,8 miljoen vierkante meter dak. In totaal werd in de eerste 3 kwartalen van vorig jaar 7,9 miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd. Om de doelstellingen te halen moet jaarlijks meer dan 10 miljoen vierkante meter worden gesaneerd.

De Tweede Kamer heeft een schriftelijke vragenronde met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) ingelast. De staatssecretaris zal de vragen volgende maand beantwoorden, waarna behandeling in de Tweede Kamer plaatsheeft. “Uitstel van het verbod is niet aan de orde”, aldus een woordvoerder van het ministerie.