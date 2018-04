Dit jaar meer subsidie voor asbestsanering

De subsidiepot voor asbestsanering voor 2018 wordt verhoogd met € 6,2 miljoen naar € 17,5 miljoen.

Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven besloten.

Budget naar voor gehaald

De verwachting van de staatssecretaris was dat het budget voor 2018 al in april op zou zijn. Om de saneringscapaciteit op peil te houden, is besloten om een deel van het totale budget naar voren te halen. Er verandert dus niets aan de totale beschikbare subsidie voor het saneren van asbestdaken.

De subsidie is naar verwachting nog beschikbaar tot 2020, of eerder als de totaal beschikbare € 75 miljoen uitgedeeld is.

€ 4,50 per vierkante meter

De subsidieregeling is een aanloop naar het in 2024 verwachte verbod op het gebruik van asbest op daken.

Per verwijderde vierkante meter kan een asbestdakeigenaar € 4,50 subsidie aanvragen, met een maximum van € 25.000 per adres.

In 2017 is € 26,2 miljoen uitgekeerd via deze subsidieregeling, hiermee is 7,9 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd.