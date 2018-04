Bijna helft EU-bioareaal is blijvend grasland

45% van het biologische areaal in de EU is blijvend grasland (inclusief natuurlijke graslanden). Dat blijkt uit cijfers van het Europees Parlement.

44% van het areaal bestaat uit biologische akker- en tuinbouw en industriegewassen en 11% betreft blijvende gewassen zoals fruit- en olijfbomen en wijngaarden. Het totale biologische areaal in de EU is bijna 12 miljoen hectare, dat is 6,7% van het totale areaal. Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland zijn samen goed voor ruim 54% van het bioareaal. Het percentage biologisch areaal is met 21% het hoogst in Oostenrijk. Nederland zit met 2,9% onder het EU-gemiddelde.

De helft van het biologische areaal in de EU is grasland. - Foto: Mark Pasveer

De cijfers zijn gepresenteerd in de aanloop naar besluitvorming over nieuwe regels voor de biosector in de EU. Op 17 april debatteert het Europese parlement over de nieuwe richtlijn voor de biologische landbouw en op woensdag 18 april wordt er over gestemd. De EU-landbouwministers moeten ook nog goedkeuring verlenen. Als dat gebeurd is, kan de nieuwe richtlijn in 2021 inwerking treden.

Nieuwe regels

In de nieuwe regels worden onder meer de controles aangescherpt, moeten producten uit niet-EU-landen aan dezelfde eisen voldoen, worden eisen aan ‘besmetting’ met pesticiden en meststoffen aangescherpt en worden de certificeringsprocedures makkelijker voor kleine boeren.