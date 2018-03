LLTB teleurgesteld in Faunafonds

De LLTB is teleurgesteld in het feit dat BIJ12 (voorheen Faunafonds) afgelopen weekend slecht bereikbaar was voor het melden van dode schapen en lammeren, mogelijk als gevolg van de wolf.

Volgens de belangenorganisatie dient dna van getroffen dieren binnen 24 uur afgenomen te worden voor onderzoek. Afgelopen weekend is dat niet gelukt. Wolvenschade wordt vergoed indien kan worden aangetoond dat deze veroorzaakt is door de wolf. Een woordvoerder van BIJ12 (voormalig Faunafonds en uitvoeringsorganisatie van provincies) laat weten dat de organisatie afgelopen weekend inderdaad slecht bereikbaar was en dat dit wordt verbeterd. Wel is genoemde 24 uur volgens haar een richtlijn. Uiteindelijk zijn de monsters alsnog afgenomen en als blijkt dat de dieren inderdaad door een wolf zijn gedood, heeft de veehouder nog steeds recht op een vergoeding. Uitslag pas na 3 maanden De LLTB geeft aan dat het 3 maanden duurt voordat een uitslag van de dna-test bekend is. Dit zou volgens de organisatie veel sneller moeten zodat de getroffen schapenhouders weten waar ze aan toe zijn en er maatregelen genomen kunnen worden. Lees ook: De wolf is terug en blijft nu ook