Nationale Bijenstrategie ondertekend

Tijdens de Conferentie Nationale Bijenstrategie hebben 43 partijen hun handtekening gezet onder een plan om de bijenpopulatie in Nederland te laten groeien. Dit deden zij in aanwezigheid van minister Carola Schouten.

De strategie is door de 43 partijen, waaronder Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Syngenta, Bayer en Wageningen University, opgesteld.

De Nationale Bijenstrategie heeft als doel ervoor te zorgen dat bestuivers en bestuiving in 2030 duurzaam zijn bevorderd en behouden. In het kader van deze doelstellingen hebben de betrokken partijen verschillende meerjarige initiatieven ontwikkeld. Zo zaait Syngenta op een groeiend areaal bloemenstroken in, met als doel het bevorderen van nectar en pollen waarmee insecten zich kunnen voeden.

Nieuw keurmerk

De Vlinderstichting kondigde tijdens de conferentie een nieuw keurmerk aan voor goed maaibeheer van bermen en groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met biodiversiteit komen in aanmerking voor dit keurmerk.

Een laatste voorbeeld is dat Natuur & Milieu een wedstrijd heeft uitgeschreven voor de meest bijenrijke gemeente van Nederland.