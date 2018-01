Cursus verkeersveiligheid trekkers in Utrecht

Provincie Utrecht biedt komend voorjaar een cursus verkeersveiligheid voor trekkerchauffeurs aan. De 250 plaatsen zijn al vrijwel volledig bezet.

In 2 dagen worden trekkerchauffeurs, op kosten van de provincie, getraind om veiliger met landbouwvoertuigen op de openbare weg te rijden.

Steeds bredere landbouwvoertuigen en jongere bestuurders

De provincie noemt de steeds breder wordende landbouwvoertuigen, de toenemende kans op ongevallen en de veelal jonge bestuurders die grotere afstanden afleggen als redenen voor deze cursussen. De trainingen zijn onderdeel van het beleid om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen.

Vooruitkijken in het verkeer, snelheid en omgang met andere weggebruikers

De trainingen bestaan uit theorie en praktijk en er is onder andere aandacht voor anticiperen en vooruitkijken in het verkeer, snelheid en omgang met andere weggebruikers. De trainingen zijn bedoeld voor werknemers en eigenaren van loonbedrijven en agrarische bedrijven in de provincie Utrecht. Daarnaast wordt de trainingen ook aangeboden aan studenten van agrarische opleidingen.

In 2019 wordt dezelfde cursus aangeboden en daarvoor is nog ruimte voor deelnemers.