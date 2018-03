BKD heeft financieel goed 2017 achter de rug

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) blikt in haar jaarverslag terug op een goed verlopen 2017.

“De balans toont op 31 december 2017 een gezonde financiële situatie”, schetst de dienst in het jaarverslag. “Continuïteit van de keuringspraktijk en investeringsruimte voor de toekomst zijn daarmee geborgd.”

De tarieven bleven in 2017 gelijk aan die in 2016 dankzij het toegenomen werkvolume en beperkte kostenstijging. Het jaar 2017 resulteerde in een batig saldo van € 119.000, waar € 100.000 was begroot.

Baten en lasten BKD in 2018 met 5% omhoog

Voor 2018 heeft BKD een begroting opgesteld met een batig saldo van € 100.000 bij tarieven die met 1,5% zijn geïndexeerd. De baten en lasten stijgen ten opzichte van 2017 beide met circa 5%.

In 2017 verrichte de BKD 45.195 veldkeuringen. - Foto: René den Engelsman

Nieuw laboratorium

In 2017 is de BKD begonnen met een nieuw teeltregistratiesysteem en zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuw laboratorium. Vanwege nieuwe projecten zijn medewerkers met nieuwe kennis en vaardigheden aangetrokken. Dat brengt hogere personeelskosten met zich mee die van invloed zijn op de begroting van 2018.

In 2017 steeg de solvabiliteit naar 69% ten opzichte van 65% eind 2016, meldt de BKD verder. De reserves bedragen op 31 december 2017 € 4.037.000 tegen € 3.918.00 een jaar eerder.

45.195 veldkeuringen in 2017

In 2017 verrichte de BKD 45.195 veldkeuringen en 4.053 monsterkeuringen. In het laboratorium zijn 32.878 monsters verwerkt (plus 5% ten opzichte van 2016) en 6,2 miljoen virusanalyses gerealiseerd. Er zijn 18.582 certificaten afgegeven.