Areaal veldbonen groeit naar 700 hectare

Akkerbouwers en veehouders nemen veldbonen vaker op in hun bouwplan.

Bij Limagrain Nederland is de afzet van veldbonenzaaizaad in Nederland verdubbeld de afgelopen 2 jaar. In 2016 introduceerde Limagrain de winterveldboon, voor Nederland een nieuw eiwitgewas. De opbrengstpotentie van deze wintervariant ligt, vanwege de inzaai in het najaar, hoger dan bij zomerveldbonen. Opbrengsten van 7 tot 8 ton per hectare zijn mogelijk met een eiwitpercentage van gemiddeld 26 – 28%. Het areaal in 2018 ligt globaal op 600 tot 700 hectare, aldus Jan Wijnen, productmanager akkerbouw bij Limagrain.

Europees landbouwbeleid

Op diverse terreinen neemt de belangstelling voor lokaal geproduceerd plantaardig eiwit fors toe. Naast nieuwe afzetkanalen in humane- en veevoeding, biedt ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) perspectief. De EU-Landbouwcommissie werkt op dit moment aan een EU-eiwitplan dat de import van eiwit moet reduceren. Het plant wordt eind dit jaar als onderdeel van het GLB verwacht.

Vleesvervangers

Bij diervoederproducenten groeien de afzetmogelijkheden, doordat de vraag naar lokale en GMO-vrije grondstoffen toeneemt. Ook in de humane voeding komen steeds meer afzetmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de productie van vleesvervangers.