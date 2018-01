‘Geen resistente insecten in transgene soja’

Het Braziliaanse overheidsbureau Conab ziet geen verschijnselen van resistentie bij insecten in transgene gewassen.

Er gaan geruchten in Brazilië dat insecten toch gewassen aantasten die genetisch zijn veranderd om ze bestand te maken tegen insectenvraat.

Volgens Conab maken akkerbouwers zich daar onnodig ongerust over. Het overheidsbureau voorspelt juist opnieuw een grote oogst aan sojabonen en mais.

Op een na grootste sojaoogst Brazilië verwacht

Conab verwacht dit seizoen 2017/2018 een oogst van 110,4 miljoen ton sojabonen. Dat is 1 miljoen ton meer dan in de vorige prognose. Als de verwachting uitkomt wordt het de een na grootste soja oogst ooit in Brazilië, na die van afgelopen seizoen (114,1 miljoen ton).

Conab voorspelt een maisoogst van 92,3 miljoen ton. Dat is minder dan de 98 miljoen ton van vorig seizoen, maar wel veel meer dan in voorgaande jaren.

Het overheidsbureau verwacht een goede oogst nadat er in november genoeg regen viel in de belangrijkste productieregio’s. In oktober was het nog droog, vooral in het zuiden. De oogst van sojabonen en mais begint deze maand in Brazilië. Conab baseert de prognose op een enquête die in december is gehouden