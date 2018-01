Agrifirm Plant betaalt telers € 4 voor af-landuien

Agrifirm Plant betaalt telers in de af-landuienpool € 4 per 100 kilo.

Dat is beduidend minder dan vorig seizoen werd uitbetaald (€ 9,70 per 100 kilo). “We zijn niet trots op een niet-kostendekkende poolprijs”, zegt Aart den Bakker van manager afzet van Agrifirm Plant.

‘Weinig oogstbare dagen’

In de af-landperiode hebben we weinig oogstbare dagen gehad, licht Den Bakker toe. Het was een hele uitdaging om alle uien van het land te krijgen. Daardoor zijn meer kosten gemaakt (transport-, tussenopslag- en droogkosten). Daarnaast was de markt was erg moeizaam. De af-landpool liep van week 36 tot week 50.

Korte bewaarpool

Voor de eerste af-landpoolprijs voor rode uien realiseerde Agrifirm Plant € 10 per 100 kilo. Agrifirm Plant komt in februari met de eerste korte bewaarpool voor uien droog uit de schuur.