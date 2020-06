Provincies: stopper houdt 15% stikstofruimte

Stoppende varkenshouders kunnen in de provincies Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg een deel van de stikstofruimte gebruiken voor nieuwe activiteiten. Bedrijven die meedoen aan de stoppersregeling, krijgen daardoor mogelijkheden om andere economische activiteiten op te zetten op het gestopte bedrijf.

Dat blijkt uit de nieuwe beleidsregels voor intern en extern salderen die voor een aantal provincies zijn gepubliceerd. De provinciale regelingen geven varkenshouders die deelnemen aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij een beperkte stikstofruimte voor nieuwe activiteiten.

‘Perspectief bieden’

De Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes-Straver zegt dat zij signalen kreeg dat varkenshouders huiverig waren om van de saneringsregeling gebruik te maken, omdat ze twijfelden of ze andere activiteiten op hun bedrijf konden voortzetten of uitbreiden. “Door de bestaande regel op deze manier aan te passen, bieden we perspectief”, aldus Lemkes.

Intern salderen

In sommige situaties is het mogelijk geworden om intern te salderen nadat de bestaande bebouwing is gesloopt. De eerdere beleidsregels boden daarvoor niet de ruimte, wat tot knelsituaties leidde. In de nieuwe beleidsregels is ook het stikstofregistratiesysteem verwerkt. In dat systeem wordt stikstofruimte geregistreerd die kan worden gebruikt voor andere projecten (woningbouw en infrastructuur).

Opvallend in de gepubliceerde beleidsregels is dat ook provincies buiten de concentratiegebieden Zuid en Oost deze ruimte bieden voor hun varkenshouders.