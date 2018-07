Rabobank voorspelt dalende voerwinsten

Rabobank verwacht dat de voerwinst in de varkenshouderij in de tweede helft van 2018 daalt.

Over het gehele jaar zal de voerwinst rond het langjarig gemiddelde uitkomen van € 560 per zeug en € 77 per vleesvarkens, exclusief btw. Dat schrijft de bank in de varkensupdate van juli. Belangrijkste redenen voor een afname van de rentabiliteit zijn lagere opbrengstprijzen door de wereldwijde productiestijging en toenemende voerkosten. Hiermee zit de bank op dezelfde lijn als analisten van de Europese Commissie.

Handelsconflicten

De handelsconflicten tussen de Verenigde Staten (VS) en China en de VS en Mexico bieden perspectief voor overname van een deel van de markt door Europese exporteurs. Maar op andere markten neemt de concurrentie toe. Daarnaast hebben deze handelsspanningen een prijsverhogend effect op de grondstoffenmarkt. Dat wordt nog eens versterkt door de daling van de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Expansiedrift China

Dat geldt ook voor Chinese varkenshouders. De Chinese varkensprijs is tot onder de kostprijs gedaald door de expansiedrift van grote bedrijven. Veel kleine bedrijven geven er de brui aan en dat leidt tot een extra aanbod van varkensvlees op de markt. Daardoor is een opbloei van de import nog ver weg. Mogelijk dat de viering van Chinees nieuwjaar tijdelijk tot een groter importvolume leidt.