Hochwald Foods houdt juni-melkprijs stabiel

Hochwald Foods Nederland houdt de melkprijs voor juni gelijk.

De basisprijs staat voor de tweede opeenvolgende maand op € 32,88 per 100 kilo. De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 35,58 per 100 kilo.

Genoemde prijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, ex btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

Goede middenmoter

Gemiddeld tot en met juni betaalt Hochwald een basisprijs van € 33,82 per 100 kilo. Daarmee is het een goede middenmoter. Het gemiddelde is krap 50 cent lager dan het gemiddelde voorschot van FrieslandCampina. Wie echter alle toeslagen meepakt, kan toch een vergelijkbare maximum melkprijs ontvangen die dicht in de buurt komt van die bij de grote buurcoöperatie. Moederbedrijf Hochwald in Duitsland publiceerde eind vorige maand de jaarcijfers over 2019. De organisatie zag de melkprijs verder boven het Duitse gemiddelde uitkomen.