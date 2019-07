Europese zuivel ziet vooral kansen in Brazilië

De Europese zuivelindustrie en handel zijn blij met het principe-akkoord tussen de EU en de Mercosur-landen (Zuid-Amerika).

Voor de Europese melkveehouderij en zuivelsector liggen er mooie kansen, vooral in Brazilië. Dit land met 210 miljoen inwoners is de belangrijkste netto-importeur van zuivel. De EU kan daar straks 30.000 ton kaas per jaar heen exporteren, tegen een fors lager invoertarief.

Extra kansen op Braziliaanse markt

Andere afspraken betreffen tarief-quota voor 10.000 ton magere melkpoeder en 5.000 ton kindervoeding. Over mozzarella zijn geen afspraken gemaakt. De Europese koepelorganisatie voor de zuivelhandel Eucolait signaleert wel dat de tariefquota gelden voor allebei de handelsblokken: wat geldt voor de EU, geldt ook voor de Mercosur. In de praktijk betekent het dat de EU de komende 9 jaar extra kansen krijgt op met name de Braziliaanse markt, en dat landen als Argentinië en Uruguay meer kansen krijgen op de Europese markt. Argentinië en Uruguay produceren onder meer veel melkpoeder en kaas.

Voor EU-boter is een 30% lagere importheffing afgesproken. Vorig jaar importeerde Brazilië rond 5.000 ton boter.