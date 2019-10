Ammoniakuitstoot in veenweide kan simpel 22% lager

Melkveehouders in het Westelijk veenweidegebied kunnen vrij simpel 22% van hun ammoniak- en zo ook hun stikstofuitstoot verminderen.

Dat blijkt uit het programma Proeftuin Veenweiden. Het resultaat werd onder meer bereikt door het verdunnen van mest met water en het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het voer.

10 pilotbedrijven

Het programma Proeftuin Veenweiden is 3 jaar geleden opgezet door LTO Noord in samenwerking met het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld. In het programma werkten 10 pilotbedrijven met onderzoekers en begeleiders aan ammoniakreducerende maatregelen. Daaromheen leerden 100 boeren in ontwikkelteams van de experimenten bij de pilotboeren.

Tot 55% ammoniakreductie

De gemiddelde ammoniakreductie bij de pilotbedrijven is 22% in 3 jaar. Er waren echter uitschieters tot 55%. Eén van de effectiefste maatregelen is het verdunnen van mest met water. Ook het tijdstip van bemesten bleek een positief effect te hebben; bijvoorbeeld als het regent en de zon niet schijnt. Daarnaast is nog 10% ammoniakreductie haalbaar met een ander voerrantsoen; minder krachtvoer en ruw eiwit en meer weidegang.

Lees verder onder de video

Hogere grasopbrengst

De maatregelen leiden niet alleen tot verminderde ammoniakuitstoot. Mest verdunnen geeft ook door de betere benutting van stikstof een hogere grasopbrengst, zo blijkt uit een van de experimenten in de Proeftuin.

Zuid-Hollands gedeputeerde Adri Bom-Lemstra noemt de resultaten hoopgevend. “Door de actualiteiten rondom stikstof ontstaat al snel de roep om vermindering van boerenbedrijven. Deze resultaten laten zien dat we ook veel kunnen bereiken door andere bedrijfsvoering. Dat vraagt om lef en ik ben blij dat deze 10 boeren dat hebben gehad. Ik hoop dat de sector deze aanpak breed gaat omarmen.”