Deense melkplas kleiner door droogte

Arla krijgt het komende jaar in Denemarken minder melk. Als gevolg van het door de droogte geringe ruwvoeraanbod zal 36% van de gangbare leveranciers 6% tot 10% minder kunnen melken dan onder normale omstandigheden. Dat blijkt uit een enquête die Arla onder zijn leden heeft gehouden.

Melkaanvoer Nederland duikt richting 37.000 ton per dag

De Nederlandse melkaanvoer is in augustus opnieuw gedaald. De dagproductie zakte naar net iets meer dan 37.000 ton per dag. Lees meer hierover.

De druk op de zuivelprijzen blijft aanhouden. Geen enkel basisproduct ontsnapt meer aan een prijsdaling. Lees: Bulkzuivelmarkt zakt verder weg