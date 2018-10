GEA introduceert celgetalmonitoring per kwartier

Met celgetalmonitoring op automatische melksystemen introduceert GEA een revolutionair systeem voor veehouders om mastitis vroegtijdig te signaleren.

GEA geeft aan dat dit het eerste systeem is dat het celgetal in elk afzonderlijk kwartier continu monitort, bij elke melking en zonder verbruikskosten. Als een kwartier afwijkt, wordt direct het celgetal in dat kwartier gemeld. Hierdoor is meteen duidelijk waar de infectie zich bevindt en hoe ernstig deze is. De celgetalmonitoring werkt zo sneller en efficiënter dan meten in mengmelk om mastitis te bestrijden.

Celgetal monitoren met EPT-technologie

De celgetalmonitoring is gebaseerd op de zogeheten EPT-technologie, wat staat voor Electrical Permittivity Threshold. Deze methode registreert tijdens het melken het celgetal in de melk zonder dat daarvoor verbruiksmiddelen of toevoegingen als reactievloeistof nodig zijn. Bovendien wordt de melkstroom niet gehinderd of vernauwd. Zo gaat er dus geen melk verloren en wordt het melkproces niet vertraagd.