GDT-index zuivel zakt voor 4e keer op rij

De GDT-index is met 1,9% gedaald naar $ 898 per ton. De daling betekent dat de index al voor de 4e keer op rij rood kleurt.

Bovendien is het voor het eerst dit jaar dat de index onder de grens van $ 900 per ton duikt.

Forse prijsdalingen waren er voor karnemelkse poeder en boter. Deze noteringen ging met respectievelijk 4,4% en 5,9% omlaag naar $ 5.069 en $ 4.016 per ton. De plus op vollemelkpoeder van 3,6% naar $ 2.522 kon de sterke prijsdaling van boter en karnemelkse poeder niet wegpoetsen.

De meeste verhandelde producten waren volle- en mageremelkpoeder. Ook deze producten brachten ten opzichte van de vorige GDT-veiling minder op. Vollemelkpoeder zakte met 1,2% naar $ 2.753 per ton. De prijsdaling bij mageremelkpoeder was met 0,3% minder groot. Voor dit product ligt de prijs nu op $ 1.982 per ton.