Waarschuwingen voor vogelgriep uit Rusland

Zowel het Britse ministerie voor milieu en platteland Defra als het Franse centrum voor epidemiologische dierziekten Esa waarschuwen voor het toenemend risico op vogelgriep in Europa vanwege recente uitbraken in Rusland.

Volgens Defra is het risico nu nog laag, maar neemt dat de komende weken toe als vogels hun broedgebieden verlaten. Ook Esa waarschuwt voor toenemend risico in september/oktober vanwege meer trekbewegingen.

Vogeltrekroutes over besmette bedrijven

In Rusland was vorige week een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep H5N2 op een pluimveebedrijf met bijna 500.000 dieren. Over die locatie lopen drie trekroutes van wilde vogels, zowel richting Europa als richting Afrika en West-Azië.

Het is niet de eerste uitbraak de laatste tijd, maar wel de eerste met H5N2 en een van de weinige waarvan het virustype is bekendgemaakt. Sinds begin juni zijn er 79 uitbraken geweest in Rusland, waarvan van 62 alleen bekend is dat het ging om een H5-virus.

Wilde vogels hebben maar ten dele antistoffen

Defra waarschuwt dat als wilde vogels betrokken zijn bij de verspreiding, dat pluimveebedrijven in Noordoost- en Noordwest-Europa de komende maanden risico lopen. Bovendien zouden wilde watervogels maar ten dele antistoffen hebben tegen het nieuwe virus als zij vorig jaar besmet zijn geweest met H5N6 of het jaar daarvoor met H5N8.