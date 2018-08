Eierimport EU meer dan verdubbeld

De import van eieren en eiproducten was in het eerste halfjaar met 17.284 ton ei-equivalenten meer dan verdubbeld (+114%) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017.

In die periode steeg de eierexport met 13% tot 114.836 ton. Dit blijkt uit de jongste cijfers van de Europese Commissie over de in- en uitvoer van eieren en eiproducten naar en van de EU.

Meeste eieren komen uit Oekraïne

Bij de eierimporten was Oekraïne koploper met 7.829 ton, dat is 45,3% van de totale EU-import. De Verenigde Staten volgen met 4.899 ton (28,3% van de EU-import), voor Argentinië (1.698 ton 9,8%) en Albanië (909 ton; 5,3%).

In de eerste helft van 2017 bedroeg de import vanuit Oekraïne slechts 449 ton. De sterke groei is deels te verklaren door het hoge prijspeil van eieren in de EU dit voorjaar, waardoor de goedkope eieren uit de Oekraïne geliefd waren.

Japan belangrijkste bestemming eieren EU

Bij de eierexport voert Japan als vanouds de lijst van exportbestemmingen aan met 27.774 ton, 24,2% van de hele EU-uitvoer en 3,5% meer dan in de eerste zes maanden van 2017. Zwitserland, gewoontegetrouw de tweede exportbestemming, nam 20.154 ton af, goed voor 17,6% van de EU-export (+0,9%).

De export naar Israël groeide met 109,6% tot 12.517 ton, goed voor 10,9% van de totale EU-export. De Verenigde Arabische Emiraten, die vorig jaar de derde exportbestemming waren (aandeel 7,5%), worden nu niet meer apart als exportbestemming in het EU-overzicht vermeld.