Agco verkoopt minder trekkers in West-Europa

Trekker- en machinefabrikant Agco verkocht in het eerste kwartaal minder trekkers en combines in West-Europa. Het aantal verkochte trekkers daalde met 4% en het aantal combines met 17%.

Dat blijkt uit de financiële resultaten die het moederbedrijf van onder andere Fendt, Massey Ferguson en Valtra publiceerde. De vraag naar Agco-machines was het zwakst in Spanje en Italië, groei was er in Duitsland. De omzet in het gebied Europa/Midden-Oosten daalde met 8%, als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten en minder productie in de fabrieken als gevolg van het coronavirus. De totale productie was ongeveer 9% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bijna alle Agco-fabrieken draaien weer

Agco-fabrieken over de hele wereld werden gesloten als gevolg van onderdelentekorten door het coronavirus. Ondertussen draaien bijna alle fabrieken in Europa en China weer. Agco houdt echter een slag om de arm en laat weten dat fabrieken opnieuw gesloten kunnen worden als daar aanleiding voor is. Agco maakt zich geen ernstige zorgen over de vraag naar zijn machines, zo liet CEO Martin Richenhagen tijdens een toelichting op de cijfers weten. In Europa kwamen voor trekkers meer orders binnen afgelopen periode.

Prestaties in Noord-Amerika

De totale omzet van het bedrijf daalde met 3,4% naar $ 1,9 miljard. Zonder ongunstige wisselkoerseffecten mee te rekenen, steeg de omzet met 0,2%. De brutowinst daalde van $ 456,7 miljoen naar $ 450,5 miljoen. De nettowinst steeg licht van $ 65,7 miljoen naar $ 66,3 miljoen. Vooral de prestaties in Noord-Amerika zorgden voor een hogere omzet.