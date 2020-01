Zelfimporterende dealerorganisatie Abemec koopt Mechanisatie Mariënberg. Met de overname van de activiteiten per 1 februari 2020 is het de 21e vestiging van Abemec.

Het bedrijf in de gelijknamige plaats in Overijssel gaat Abemec Mariënberg heten. De vestiging was al dealer van de machines en apparatuur van Dewulf, Raven, Agrifac, Lemken, Dewa, Imants, Steketee en Struik.

Met de overname komen daar jong gebruikte trekkers bij en de machines van Krone, Airmix, Nettuno en Irtec.

Het pand van Mechanisatie Mariënberg, dat per 1 februari wordt overgenomen door Abemec. - Foto: Mechanisatie Mariënberg

Vertrouwde gezichten

De medewerkers van Mechanisatie Mariënberg komen in dienst van Abemec. “Vertrouwde gezichten en merken blijven”, vertelt Gerrit Pierik van Mechanisatie Mariënheem. Het bedrijf besloot zich aan te sluiten bij Abemec om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan huidige en toekomstige klanten, in een markt die in beweging is.

Doorgroeien

Voor Abemec is de overname een volgende stap om verder door te groeien in Nederland. Vorig jaar nam de dealerorganisatie ook al een Mechanisatiebedrijf over. Het ging toen om Van Arendonk Mechanisatie met locaties in Zeewolde, Dronten en Ermelo.