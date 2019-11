Abemec start nieuwe organisatie voor Fendt-import Zuid-Nederland

Landbouwmechanisatiebedrijf Abemec splitst de verkooporganisatie en start daarvoor met Agromec voor de verkoop van Fendt.

Abemec splitst de verkooporganisatie. Het landbouwmechanisatiebedrijf met 20 vestigingen, dat onder andere de import van Fendt voor zuidelijk Nederland verzorgt, richt een nieuwe verkooporganisatie op voor de verkoop van Fendt-machines: Agromec.

Alle machines van Fendt voortaan bij Agromec

Alle Fendt-machines, van trekkers, opraapwagens tot hakselaars, worden voortaan verkocht door de nieuw opgerichte verkooporganisatie Agromec. Vanaf 1 januari 2020 start Agromec met de verkoop.

Fendt als full liner

Hiervoor heeft Abemec 3 redenen. Ten eerste: Fendt zette de laatste jaren fors in op een full line-strategie, en heeft in korte tijd veel producten toegevoegd aan het assortiment. Denk aan spuitmachines, hakselaars en hooibouwmachines. Hierdoor is er concurrentie ontstaan binnen Abemec, dat ook Krone en Agrifac in de showroom heeft staan.

Tweede reden: Abemec wil dat vertegenwoordigers specialist zijn in 1 merk. De derde reden is dat Abemec sinds kort ook dealer is van Dewulf-machines, en het probeert op deze manier te specialiseren.

Elk merk een eigen vertegenwoordiger

Voor klanten is er 1 wezenlijk verschil, en dat is dat de vertrouwde vertegenwoordiger wellicht wijzigt. Vanwege de splitsing gaan vertegenwoordigers voortaan op pad voor 1 merk. Het is dus niet meer zo, dat 1 verkoper zowel een Fendt- als een Krone-opraapwagen probeert te verkopen.

Agromec opereert vanuit alle vestigingen

Het Agromec-verkoopteam opereert vanuit alle vestigingen in Zuid-Nederland, met verkoopvestigingen in Goes, Sevenum, Steenbergen (alleen trekkers), Veghel en Waalwijk. Fendt-gebruikers kunnen voor service terecht op alle Abemec-vestigingen.

De andere landbouwmachinemerken die worden verkocht binnen Abemec Werktuigen – denk aan Krone, Agrifac, Lemken en Dewulf – worden verkocht vanuit de overige Abemec-vestigingen, waarbij de nieuwe vestiging in Beek en Donk de hoofdvestiging is (per 1 maart 2020 vervanger voor vestiging Gemert).

Verder zijn er de vestigingen in Geldermalsen, Sevenum, Steenbergen en Zeewolde die als zogenoemde Key-vestiging fungeren. De grote vestiging in Sevenum wordt gebruikt door zowel Agromec als Abemec, en daar wordt een scheiding aangebracht.