Drie nieuwe besmettingen bij nertsenbedrijven

Op drie nieuwe nertsenbedrijven is een besmetting met het coronavirus Covid-19 vastgesteld.

Een vierde bedrijf is verdacht. Van dat bedrijf wordt de definitieve uitslag vrijdag 4 september verwacht. De besmettingen zijn op een bedrijf in Venhorst (gemeente Boekel) en twee bedrijven in Wanroij (gemeente Sint Anthonis). Het gaat in Venhorst om een bedrijf met ongeveer 5.700 moederdieren. In Wanroij gaat het om twee bedrijven met ongeveer 8.400 en 2.600 moederdieren. De besmettingen zijn vastgesteld na het testen van kadavers van de bedrijven. Nertsenbedrijven zijn verplicht om dieren die dood gegaan zijn op de bedrijven, in te sturen voor onderzoek. In totaal zijn nu 47 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.